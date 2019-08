Record de participation à Villersexel !

Chevaux comtois / Samedi 21 juillet, les éleveurs de chevaux de Trait Comtois se rassemblaient au concours local de Villersexel. Avec une participation en hausse, le record de fréquentation est battu.

Avec une progression fulgurante, le nombre de juments présentées à Villersexel samedi 20 juillet, bat tous les records puisque les 16 éleveurs en lice ont présenté 54 pouliches et juments. Le nombre de chevaux maximal était jusqu’alors de 51 chevaux présentés. Mais ce qui est remarquable, c’est la progression de cette fréquentation : en 2017, 19 juments participaient au concours, 38 en 2018 et 54 en 2019. Une réussite sans doute due à la bonne ambiance, au cadre agréable en bordure de l’Ognon et à la motivation des éleveurs.

L’organisation chamboulée

Les éleveurs ont l’habitude de dérouler leur concours de 9h à 13h et de manger par la suite mais cette année, face au nombre conséquent de juments présentes, les organisateurs ont décidé de suspendre les activités du jury pour le traditionnel repas. Les deux catégories de juments suitées se sont donc déroulées l’après-midi.

Retrouvez tous les résultats dans la Haute-Saône Agricole du 26 juillet 2019 (version papier).