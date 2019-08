Fortes restrictions sur le transport animal

Un arrêté publié le 22 juillet au journal officiel restreind le transport d’animaux vertébrés terrestres vivants sur le territoire national durant les épisodes caniculaires.

Au même titre que les négociants et exportateurs, les exploitants agricoles qui effectuent des transports de plus de trois animaux avec leurs propres véhicules sont concernés par ces nouvelles dispositions. L’arrêté ministériel interdit en effet le transport routier, dans le cadre d’une activité économique, d’animaux vertébrés terrestres vivants de 13h à 18h durant les épisodes caniculaires publiés sur le site de Météo-France (https://vigilance.meteofrance.com/)

L’organisation des transports doit être basée sur la dernière carte publiée la veille du transport. Des dérogations sont possibles lorsque le véhicule est équipé de systèmes de climatisation ou d’un double dispositif de ventilation et brumisation permettant de réguler les températures des animaux, si le transport concerne trois animaux ou moins ou lorsque les transports sont rendus nécessaires pour des raisons vétérinaires ou de protection animale.