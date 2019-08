Coup d’arrêt à la baisse de l’indice fermage

Fermage 2019 / Le journal officiel vient de publier l’arrêté ministériel constatant l’indice national des fermages. Cette variation de l’indice national des fermages est applicable aux fermages échus entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.

Le RBEA est de 102,45 soit 2,29 points de plus qu’en 2018 et le PIB du pays est arrêté à 108,22 contre 106,67 l’an dernier.

Depuis la réforme de 2009, l’indice national des fermages est calculé en fonction du RBEA et du PIB, selon la proportion suivante (60 % du RBEA et 40 % du PIB). Ces indices sont lissés pour 5 ans afin d’éviter des variations de fortes amplitudes.

Pour 2019, l’indice fermage est de 104,76 soit une hausse de 1,66 %.



