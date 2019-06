Des leviers pour produire autrement : à voir à Port sur Saône le 4 juin

Technique / Des pratiques agricoles à la parcelle au système de cultures de l’exploitation, tour d’horizon de sujets testés en Haute -Saône pour « parler agronomie ».

La nécessité de refondre les systèmes de culture pour prendre en compte les évolutions du contexte se fait de plus en plus forte et l’ensemble des partenaires des agriculteurs, de la recherche, du conseil, de l’enseignement se mobilisent pour trouver des réponses aux questions que les agriculteurs doivent se poser. Vesoul agrocampus et la Chambre d’agriculture de Haute-Saône proposent d’y consacrer une journée technique le 4 juin pour faire le point sur un certain nombre de thèmes traités à Port sur Saône, dans le cadre d’essais parfois menés conjointement. Mais répondre aux défis du « sans phytos », efficient en énergie et en azote, c’est, au-delà de l’adaptation de certaines pratiques, concevoir de nouveaux systèmes de culture qui vont chercher à maximiser l’ensemble des processus biologiques et écologiques d’un territoire. L’un des objectifs de la journée est donc aussi de présenter les différentes stratégies étudiées (travail du sol ou semis direct sous couvert), notamment par l’INRA à Bretenière (21) dans le cadre du projet CA-SYS. Le programme présenté par les conseillers, enseignants et chercheurs se veut ouvert à de nombreux sujets, présentés soit sous forme d’ateliers pour favoriser les échanges, soit sous forme de présentation au champ, pour encore plus de concret.

Les thèmes des ateliers animés par l’INRA, Vesoul Agrocampus et la CA 70 : la reconnaissance des ravageurs et des auxiliaires du blé et du colza, les techniques de bio contrôle sur orge d’hiver et blé, la plateforme fertilité du sol et la fertilisation du blé et du colza. Les projets I-SITE et CA-SYS seront présentés par l’INRA Dijon.

Plusieurs essais seront visités l’après-midi, sur la conduite d’un système de culture économe, sur des variétés de céréales en AB et l’apport de matière organique. La visite de la parcelle implantée en agroforesterie en automne 2018 est également au programme.

La journée est destinée à l’ensemble des exploitants agricoles, conseillers, chercheurs, enseignants et élèves intéressés et le repas est offert (sur inscription au 0 384 771 469). La journée bénéficie du soutien financier de nombreux partenaires : Région, Agence de l’Eau, Ecophyto…

Quoi que l’on pense des raisons pour lesquelles elles s’expriment, imposées par le consommateur et les filières ou le changement climatique, l’évolution des systèmes de culture les plus courants apparaît inéluctable et un consensus existe pour considérer que de nouveaux systèmes de culture multi-performants et leur diffusion seront possibles si tous les acteurs privilégient, notamment la collaboration et la production de connaissances. C’est l’objectif de cette journée.

Venez nombreux !



Contacts : Stéphane Aubert-Campenet 06 73 41 82 27

Mickaël Grevillot 06 44 09 09 85