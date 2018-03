Un bilan des plus positifs

Edition 2018 / 672 568 visiteurs sont venus témoigner de leur attachement au Salon International de l’Agriculture, la plus grande manifestation agricole européenne. Cette 55e édition sur le thème de l’aventure collective ferme ses portes sur un succès confirmé.

L’édition 2018 du Salon International de l’Agriculture, qui s’est tenue du 24 février au 4 mars, a rassemblé 672 568 visiteurs français et internationaux, professionnels et grand public, venus à la découverte de la richesse du monde agricole.

672 568 visiteurs

« Composante essentielle et nécessaire à la réussite de cette édition, les visiteurs aussi sont venus “jouer collectif” avec les agriculteurs. Cette fréquentation, qui dépasse les attentes, est une preuve concrète, sentimentale et professionnelle, de l’intérêt que nos concitoyens portent au monde agricole et à la qualité des produits qu’il y a dans leur assiette » déclare Jean-Luc Poulain, agriculteur, Président du CENECA et Président du Salon International de l’Agriculture. Le Salon International de l’Agriculture a contribué à la reconnaissance d’un univers en mouvement permanent. S’il est l’endroit idéal pour faire de la pédagogie auprès du grand public, il est aussi pour l’agriculture, la place d’expression d’enjeux politiques (40 visites officielles se sont succédé dans les allées du Salon) et économiques.

68 délégations internationales

Les espaces AGRI 4.0 et AGRI’RECRUTE ont mis à l’honneur deux sujets clés : la puissance des outils digitaux dédiés à l’agriculture, et le réservoir d’emplois et de formations qu’est l’agriculture. Le Salon cultive aussi sa différence avec le dispositif AGRI’PRO. Créateur de lien, il a permis à des professionnels -entrepreneurs agricoles, chefs d’exploitation, acheteurs, restaurateurs, décideurs-, toujours plus nombreux sur le Salon, de se retrouver et de renforcer leurs relations commerciales.

Questionner, voir, acheter… Les délégations de 68 pays qui se sont rendues sur le Salon ont pu bénéficier des conseils et de la compétence française dans le domaine de l’agriculture.

Excellence et innovations de la génétique française et de la filière végétale, variété et qualité des produits des régions de France et du monde, performances et modernisation de l’enseignement agricole… Le Salon a reflété le nouveau visage du monde agricole et séduit tout le public français qui lui a prouvé, une fois de plus, son attachement. Un bilan des plus positifs !

« Pendant 9 jours, la notion de collectif s’est imposée au cœur des pavillons et a permis à l’ensemble des acteurs de partager, de présenter, d’argumenter et de discuter autour de cette aventure que représente l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

Visiteurs comme professionnels l’ont bien compris : à plusieurs, on est plus fort. Et parce que l’agriculture est dans l’environnement de chacun, le Salon International de l’Agriculture n’a laissé personne indifférent », ponctue Valérie Le Roy, Directrice du Salon International de l’Agriculture. Visiteurs et exposants, qui, ensemble, ont œuvré pour la réussite de l’édition 2018 du Salon International de l’Agriculture, se donnent rendez-vous l’année prochaine du 23 février au 3 mars 2019.