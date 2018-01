Une aide bienvenue

Dispositif AEF EMPLOI / Le dispositif AEF (Accompagnement de l’effort de formation ) Emploi est une aide de 3 015 € pour les employeurs. Il s’adresse aux entreprises de moins de onze salariés à recruter et à former en interne. Ainsi, l’employeur est reconnu et rémunéré comme formateur de son salarié. Explications.

L’essentiel des entreprises de la production agricole de Franche-Comté a un effectif inférieur à dix salariés. Diminution de la main d’œuvre familiale, augmentation de la taille des exploitations, aspiration à une qualité de vie semblable aux autres catégories socio-professionnelles (problématique de l’astreinte en élevage) sont autant de facteurs qui amènent de plus en plus d’exploitants agricoles à envisager le recours au salariat.

Mais la complexité des recrutements, associée à la difficile adéquation entre les candidats potentiels et les postes à pourvoir, démotivent les employeurs. Lors d’une enquête réalisée par la FDSEA 25 auprès de 200 agriculteurs en janvier 2015, près de la moitié des agriculteurs interrogés citent la difficulté de trouver un salarié compétent comme frein à l’embauche.

Dans le même temps, les TPE consacrent peu de temps à la formation en lien avec la nécessité de production et la forte difficulté (ou la quasi-impossibilité) de remplacer les personnes pendant leur période de formation. Associer recrutement et formation avec la prise en compte des écarts entre les compétences attendues et les compé- tences détenues, reconnaître le rôle de l’employeur dans le parcours de formation d’un salarié par une prise en charge financière, formaliser le parcours de formation interne, permettre un appui individualisé de chaque employeur par un référent compétent peuvent lever, au moins pour partie, les freins à l’embauche. En effet, associer « recrutement » et « formation » devrait permettre de rassurer les employeurs sur l’écart entre compétence détenue et com- pétence attendue. Formaliser cet effort de formation dès l’arrivée du salarié devrait rendre ce dernier opérationnel plus rapidement et ainsi favoriser son intégration au sein de l’exploitation. Le turn-over important rend les agriculteurs hésitants à investir dans la formation interne de leur salarié et les amènent à rechercher un salarié totalement opérationnel dès l’embauche. Ce type de candidats étant rare sur le marché du travail, nombre de projets d’embauche avortent.

L’AEF Emploi, c’est quoi ?

L’Accompagnement de l’effort de formation (AEF) aide les entreprises de moins de onze salariés à recruter et à former en interne. Ainsi, l’employeur est reconnu et rémunéré comme formateur de son salarié.

Il s’agit d’une aide financière mise en place par le Fafsea (Fond national assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles) qui favorise l’embauche en accompagnant le recrutement et la formation en interne du nouveau venu. Avec l’AEF, le salarié est plus rapidement efficace et compétent sur l’exploitation.

Cette aide est destinée à toutes les entreprises de moins de 11 salariés qui embauchent un nouveau salarié en CDI ou un CDD de plus de 6 mois en temps plein.

Son objectif est d’inciter les très petites entreprises à franchir le pas du recrutement tout en améliorant leur performance et en palliant les difficultés d’inadéquation des candidats pour les postes proposés. Le principe de l’AEF emploi est le suivant : la formation professionnelle du nouveau salarié est assurée en interne dans l’entreprise, encadrée par l’accompagnement d’un prestataire qui définit le projet de formation, le suit et l’évalue.

Le Service Emploi de la FDSEA 70 prestataire agréé !

Le Service Emploi de la FDSEA de Haute-Saône est agréé par le FAFSEA pour vous accompagner dans la mise en place de l’AEF Emploi. Elle s’occupe du dossier (formalisation des documents supports : Protocole Individuel de Formation, feuille d’émargement…) et de l’évaluation de la formation (identification des compétences requises, analyse du profil de la personne embauchée, identification de ses besoins en formation, construction du projet).

L’intérêt de l’AEF Emploi

Ce dispositif permet de former le nouvel arrivant en interne, ceci facilite donc l’intégration, augmente les compétences et aptitudes de manière rapide. Le protocole s’adapte aux spécificités des besoins et des compétences du futur salarié.

Grâce à l’AEF Emploi, vousbénéficiez :

• D’un accompagnement de votre recrutement,

• D’un salarié bien formé,

• D’un parcours de formation interne bien formalisé grâce à l’aide d’un prestataire (dont le coût est pris en charge par le FAFSEA),

• D’une indemnisation de 3 015 €

Vous souhaitez embaucher ? Ne prenez pas le risque de rater une aide à l’embauche,

contacter le Service Emploi de la FDSEA de Haute-Saône au 03 84 77 14 29.