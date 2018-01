Garantir à tous l’accès à une alimentation saine, sûre et durable

Etats généraux de l’alimentation / Les États Généraux de l’Alimentation se sont clôturés le 21 décembre en présence du ministre de l’Agriculture, de la ministre des Solidarités et de la Santé et du Premier ministre. Nicolas Hulot a en revanche boudé l’évènement. La matinée était consacrée aux conclusions du chantier 2. Des mesures ont été proposées pour garantir, à tous, l’accès à une alimentation saine, durable et de qualité.