FCO : point de la situation au 12 octobre 2017

Depuis septembre 2015, le nombre total de foyers FCO-sérotype 8 notifiés en France s’élève à 2 684 (donnée du 12/10/17), dont 1 096 sur l’année 2017. On constate depuis la fin de l’été, l’augmentation du nombre de foyers déclarés chaque semaine, synonyme de la circulation du virus. La Franche-Comté ne fait pas exception avec une trentaine de foyers notifiés ces derniers jours. Ces foyers sont tous en lien avec une analyse non-négative réalisée dans le cadre d’un mouvement. Et pour le moment, on ne constate pas particulièrement de signe clinique de la maladie FCO dans ces élevages. Pour mémoire, la Franche-Comté étant en zone réglementée depuis le printemps 2016, la déclaration d’un foyer n’a pas d’incidence sur la vie de l’exploitation foyer ou sur le zonage. Pour l’exportation, cela dépend du pays de destination. Les conditions de circulation des ruminants d’élevage à l’intérieur de la zone réglementée sont libres. Seul un département et demi reste en zone indemne FC-BTV 8 (voir carte). La Corse connaît la circulation du sérotype 4, avec déjà 181 foyers depuis le début de l’année.