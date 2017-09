Et le vainqueur est…

CHIENS DE TROUPEAUX / Le beau temps était de la partie à Montbozon ce dimanche 6 août pour la finale des chiens de troupeaux sur bovins qui a vu la nette victoire de Gilles Etchgoyhen, éleveur de brebis laitières et de vaches Blondes d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques et de Gaya, son Border Collie noir et blanc à poil court. Plus de 2000 personnes ont fait le déplacement. Retour sur l’événement.