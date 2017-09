Portes et fermes ouvertes

Dimanche à la ferme / L’édition 2017 du « Dimanche à la Ferme » a connu de nouveau un beau succès populaire avec près de 2000 visiteurs issus de tous horizons. Un beau succès pour l’opération «un dimanche à la ferme » en Haute Saône.

Les 3 fermes participantes à l’opération « Dimanche à la Ferme » en Haute-Saône avaient concocté, avec le soutien de la chambre d’agriculture, un programme alléchant avec la découverte d’une ferme familiale avec des vaches de race vosgienne, une ferme apicole et un élevage d’escargot qui correspondent à autant de savoir-faire.

2000 visiteurs

Cette formule associant détente et découverte au sein des exploitations attire de nombreux visiteurs, près de 2 000 cette année. Une dimension pédagogique qui tient à cœur de chaque exploitant participant. Un jeu de questions-réponses s’instaure entre producteurs passionnés et visiteurs d’un jour. Des discussions qui se sont souvent poursuivies autour du repas sur place, proposé le midi ou dans l’après-midi autour d’un crêpe, gaufre ou autre découvertes des produits du terroir. Après les visites, petits et grands ont pu profiter des animations : musique, présentation de races anciennes, dégustation de produits locaux, animation musicale, ateliers pour les enfants (vaches à peindre, jeu concours, atelier dessin, etc). Cette année, 500 repas ont été servis en tout sur les 3 sites. Le beau temps à incité le public à s’attarder dans les fermes ou les dernières visites se sont déroulées vers 19h. Certains ont même prolongé la soirée jusqu’à 22h autour d’une tarte flambée. Pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre cette année, rendez-vous est donné l’année prochaine !

Michel Delhon, chambre d’agriculture de Haute-Saône