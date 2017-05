Céréales à paille / De nombreuses gelées sont intervenues depuis une dizaine de jours sur des céréales à paille qui se trouvaient à des stades très variés. Leurs conséquences dépendent de leur intensité et du stade des cultures lors de leur survenue. A cela se rajoute un stress hydrique significatif et croissant qui touche les zones les plus sèches et les parcelles les plus superficielles.