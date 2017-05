J-70 dans le 70

Tour de France / A 70 jours du Tour de France en Haute-Saône, une grande répétition a eu lieu autour de la promotion des produits régionaux. Gruyère, Emmental Grand Cru, Cancoillotte et la nouvelle « baguette haut-saônoise » de la fédération des boulangers seront particulièrement mis à l’honneur.

De Düsseldorf à Paris, la route du Tour de France cette année suivra des détours capricieux qui la feront passer deux jours de suite par notre département. Le mercredi 5 juillet les coureurs suivront une étape de montagne entre Vittel et la Planche des Belles Filles. Et le lendemain, ils partiront de Vesoul pour une grande étape de plaine jusqu’à Troyes.

Les produits laitiers à l’honneur

A cette occasion, 70 jours avant le passage des coureurs, une cérémonie était organisée à Vesoul pour célébrer l’événement, et organiser la promotion des produits locaux issus de l’agriculture. La région, le département, l’agglomération et la ville de Vesoul sont bien entendu partenaires, mais c’est la chambre d’agriculture, le syndicat du Gruyère, de l’Emmental Grand Cru et de la cancoillotte qui ont œuvré pour mettre en avant la qualité des produits laitiers haut-saônois.

Pour Thierry Chalmin, président de la chambre d’agriculture, cette opération de communication contribuera à valoriser l’image des produits du terroir de Haute-Saône : « Les produits ont eu un succès mérité auprès des vésuliens invités à cette grande répétition, qui était un préalable à l’opération du 6 juillet, au moment du départ du Tour à Vesoul. » Invité d’honneur de l’opération : l’ancien coureur Bernard Thévenet, qui a remporté le Tour de France à deux reprises, en 1975 devant Eddy Merckx et en 1977.

Les boulangers partenaires

De leur côté, les boulangers sont aussi partenaires de l’opération. Bernard Zabée, le président de leur fédération départementale avait déjà sollicité Thierry Chalmin pour le lancement de la baguette haut-saônoise ; l’opération est maintenant « dans les starting-blocks », puisqu’il ne reste plus qu’à faire imprimer les emballages ad hoc. « D’ici le 6 juillet, nous allons faire gagner des petits-déjeuners gratuits, dans les boulangeries du département. » Chaque boulangerie disposera de 4 tickets gagnants qui permettront de participer à l’opération, qui se tiendra sur le parvis de l’église Saint Georges à Vesoul. Baguette haut-saônoise, produits du terroir à volonté pour un petit-déjeuner cyclo-touristique de qualité.

La fresque près de Combeaufontaine

France Télévisions a récemment confirmé la mise en œuvre, dès cette année, d’une production et d’une diffusion en intégralité de toutes les étapes du Tour de France. Résultat : plus besoin de se positionner sur l’étape d’arrivée pour être visible depuis l’hélicoptère. Cette année, la FDSEA de Haute-Saône va donc proposer une nouvelle fois la réalisation d’une opération de communication positive sur l’agriculture haut-saônoise, sans doute dans le premier tronçon de l’étape du 6 juillet, vers Combeaufontaine. A suivre sur place ou en direct à la télévision.

