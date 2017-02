Prolongation de la période d’ouverture de chasse

Par arrêté du 31 janvier 2017, Marie-Françoise Lecaillon, Préfète de la Haute-Saône, prolonge la période d’ouverture de la chasse du sanglier jusqu’au 19 février 2017 inclus, sur l’ensemble du département. La chasse au sanglier ne sera toutefois possible que les dimanches 5 et 19 février 2017. Cette mesure intervient suite aux dégâts importants réalisés par cette espèce, notamment sur les prairies et en raison de populations significatives de sangliers, se cantonnant encore sur quelques zones. Les chasseurs auront alors quelques jours d’interventions supplémentaires sur des populations de sangliers qui risquent, dans les mois à venir, de créer de nouveaux dégâts sur des cultures particulièrement sensibles, qu’aucune action de chasse ne pourra alors contenir. Le nombre de sangliers tués sur chacun des secteurs ne dépassera pas le quota initialement attribué aux 20 unités de gestion cynégétique du département.