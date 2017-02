La grande région tient Salon

Promotion régionale / Pour la première fois, la Bourgogne-Franche-Comté sera présente sur deux espaces de valorisation et promotion de la région et de son agriculture au salon international de l’agriculture, du 25 février au 5 mars 2017 à Paris Expo, Porte de Versailles.

C’est une première ! La Bourgogne-Franche-Comté s’installe dans le hall 1, sur espace de 150 m2 (hall 1, allée H, stand 74), dédié à la promotion des races Charolaise et Montbéliarde, qui font la renommée de la région. Ce stand est proposé par la région en partenariat avec les organismes de sélection Charolais et Montbéliarde.

Au programme durant toute la semaine : dégustations de la charolaise et de fromages issus du lait de la montbéliarde, découverte des races et animations avec, notamment, une vache à traire. Dans le hall 3 (allée E, stand 80), la Bourgogne-Franche-Comté propose un bistro gourmand aux couleurs de la région et des collectivités partenaires : la Côte-d’Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l’Yonne, et Pays de Montbéliard Agglomération. Sur 84 m2, tourisme, produits et producteurs, viticulteurs, mais aussi chefs cuisiniers y sont à l’honneur.

Journée BFC le 1er mars

L’incontournable fruitière en bois et ses fromages emblématiques sera bien entendu au rendez-vous. Sans oublier la boutique pour rencontrer les producteurs et acheter les produits en provenance de la région. Temps fort à ne pas manquer : la journée Bourgogne-Franche-Comté, mercredi 1er mars. A cette occasion, Marie-Guite Dufay, présidente de la région, ira à la rencontre des producteurs et des éleveurs bourguignons et francs-comtois présents. Enfin, éleveurs et producteurs régionaux comptent bien s’illustrer au concours général agricole où, les chevaux de trait comtois et de l’Auxois ainsi que les vaches de race Charolaise et Montbéliarde feront valoir leurs atouts !