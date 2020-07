La transformation de l’agriculture en ligne de mire !

Convention citoyenne pour le climat / C’est le 21 juin que la Convention citoyenne pour le climat a rendu son rapport final à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. L’alimentation et l’agriculture sont ici en première ligne. Un catalogue de bonnes intentions qui, en les analysant a minima, entendent transformer fortement l’agriculture française. Et la réduire à une part très congrue ?

Retrouvez cet article dans son intégralité dans la Haute-Saône Agricole du 3 juillet 2020 (version papier).