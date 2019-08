Sécheresse / Le 29 juillet, Christiane Lambert a rencontré Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation. Avant la pause estivale, ils ont ainsi pu échanger sur les priorités et les actualités, notamment la sécheresse. La FNSEA estime avoir été entendue, cependant, elle appelle le gouvernement à faire preuve de plus de pragmatisme.

Retrouvez cet article dans son intégralité dans la Haute-Saône Agricole du 2a août 2019 (version papier).