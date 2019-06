Un magasin pédagogique à la MFR

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Formation / La maison familiale rurale de Combeaufontaine s’est dotée d’un point de vente pour commercialiser des denrées locales : à la fois outil pédagogique et vecteur de lien entre la population et les producteurs.

Le 29 mai dernier avait lieu l’inauguration des nouveaux locaux de la maison familiale de Combeaufontaine en Haute-Saône : l’aboutissement de six mois de travaux, débutés à l’automne dernier, et dont le montant atteint 463 000 €. « Avec une nouvelle salle de cours connectée, une salle de sport, un hall technologique dédié à l’entretien et aux réparations du matériel, et un magasin de vente, cet agrandissement démontre l’ancrage de la MFR dans la modernité ! L’alternance des périodes d’apprentissage en entreprise et en internat, c’est la clé et la force de notre système d’éducation. », s’est enthousiasmée Joëlle Grante, la présidente du Conseil d’administration de l’établissement, qui accueille 120 jeunes environ. Elle n’a pas manqué de remercier aussi le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, qui a subventionné l’investissement à hauteur de 50 %. L’occasion pour Loïc Niepcéron, conseiller régional délégué à l’éducation de rappeler l’importance de ce dossier pour la Région « l’éducation et la formation représentent un tiers du budget régional : c’est une bonne réponse à ceux qui se posent la question “à quoi servent nos impôts ?”. Ces nouveaux locaux, en particulier le point de vente redonnent du sens à l’accueil, à la convivialité et combattent la tendance à l’individualisme et au consumérisme. » L’environnement n’a pas non plus été oublié, puisque le changement de la chaudière va permettre à la MFR de faire des économies

d’énergie.

En conditions réelles

Point phare de ce projet, le magasin pédagogique, un espace de vente dédié aux produits locaux et ouvert pendant les périodes scolaires tous les jours de la semaine pendant une heure et demie, de 17 h 30 à 19h. Une quarantaine d’élèves qui préparent un bac-Pro “commerce” s’y relaieront. « Ce magasin fonctionne en conditions réelles, et ce sont les élèves qui en maîtrisent tous les aspects de la chaîne : aussi bien les aspects approvisionnement et logistique que la mise en rayon, la décoration, l’entretien général, la tenue de caisse, les relations avec les clients et les fournisseurs ! », détaille Mme Faivre, monitrice à la MFR, et chargée de l’enseignement des matières commerciales. « C’est extrêmement formateur pour nos élèves, qui vont pouvoir développer leurs compétences dans d’excellentes conditions ! Calcul de la TVA, application d’un coefficient multiplicateur, connaissance des produits, communication… il y a de multiples applications concrètes. » Sur les rayonnages, on trouve des produits laitiers, comme les fromages Milleret et de la coopérative du Val fleuri, des produits de la ruche, des sirops, de la moutarde, de la bière, des biscuits… « de quoi composer un excellent panier-cadeau pour offrir à des amis ou pour ceux qui sont en retard pour la fête des mères », a plaisanté le conseiller régional. Le maire de la commune, Romain Molliard, s’est aussi félicité de ce nouvel outil « qui permet de former des jeunes qui sauront se servir de leurs têtes et de leurs mains, et qui sont amenés à s’établir ici à l’avenir : il faut les chouchouter ! » Le hall polyvalent ouvert renforce aussi

l’attractivité du village puisqu’il permettra de louer les bâtiments pour fêter des mariages ou accueillir d’autres manifestations.

Alexandre Coronel