Premier Avertissement !

Déjà durement et gravement touchés par la sécheresse, les paysans n’en peuvent plus des dégâts de sangliers à répétitions dans les cultures et les prairies… MAIS pas que… dégâts aux jardins des particuliers, aux pelouses des collectivités et les risques encourus aux automobilistes avec les collissions nocturnes.

Alors, la FDSEA et les JA ont décidé symboliquement de prendre en main le problème. Ils ont apporté au siège de la fédération des chasseurs de Vesoul un sanglier mâle adulte de 80kg. Pour l’accompanger deux bennes remplies à rabord de canes de maïs séchées à cause des dégâts de sangliers ont été acheminées. Les responsables syndicaux dénoncent l’inertie des représentants cynégétique départementaux et s’indignent que le compteur des prélèvements affichent déjà un retard de 200 sangliers. Alors que les dégâts se multiplient partout en Haute-Saône.