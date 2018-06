Journée sportive chez les JA !

Divertissement / Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône se sont donné rendez-vous à Jussey le 26 mai dernier pour participer aux traditionnels jeux intercantons.

Les Jeux intercantons sont chaque année très attendus par l’ensemble des adhérents. Chaque canton forme son ou ses équipes(s) afin de s’affronter toute la journée durant, sur de multiples épreuves. Innovation des JA des 3 Cantons accueillants les jeux, le légendaire tournoi de foot à cette année laissé place à un baby-foot géant ! Fédératrice incontestable de convivialité, une buvette était bien évidemment à disposition de nos sportifs du jour afin de leur permettre de conserver leur énergie.

Rassemblement et bonne humeur

Cet évènement est très important pour notre réseau puisque cette journée permet aux JA de tout le département de se retrouver dans la bonne humeur et de s’affronter en toute camaraderie. Ainsi, la cohésion entre l’ensemble des adhérents présents permet d’être renforcée ce qui est primordial pour la vie du syndicat.

Et les gagnants sont…

À 16 h 30, le coup de sifflet final annonce la clôture de ces jeux. Le canton de Champlitte-Dampierre en est sacré grand vainqueur ! Comme le veut la tradition, le canton des 3 Cantons passe donc le flambeau au canton de Champlitte-Dampierre pour l’organisation des jeux de 2019, qui nous le rappelons est actuellement en préparation de la Finale Départementale des Labours qui se déroulera à Fouvent-le-Haut (près de Champlitte) le 26 août 2018 ! Les JA de Haute Saône et des 3 Cantons remercient les JA présents, les bénévoles et les partenaires (SNC Paul travaux agricoles, SARL Mariotte Bétail, et la MFR de Montbozon) pour cette journée réussie, sans qui, la mise en place d’un tel rassemblement n’aurait pu être possible. Le conseil d’administration et l’ensemble du réseau remercient quant à eux les Jeunes Agriculteurs des 3 Cantons pour le travail fourni pour pouvoir nous accueillir et pour avoir rendu cette journée inoubliable…

Gwendoline Larivière Animatrice JA 70