Raisonner ses charges de mécanisation : Un levier vers l’installation

En décembre 2017, la Fédération régionale des Cuma a signé la charte installation portée par Jeunes Agriculteurs BFC. En fédérant l’ensemble des acteurs de l’installation et de la transmission autour d’une politique régionale commune, en faveur du renouvellement des générations en agriculture, la charte a un objectif principal : l’accompagnement de tous les projets. Chaque acteur est rencontré individuellement pour échanger sur les actions qu’il met déjà en place et sur des pistes de travail. Plus de 40 organismes d’envergure régionale, départementale ou locale ont signé la charte à l’installation depuis son lancement en 2016. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, la FR Cuma, la chambre d’agriculture régionale et Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté travaillent en collaboration pour sensibiliser les futurs et nouveaux installés à l’importance de réfléchir et raisonner ses charges de mécanisation. Ce projet se décline à travers plusieurs chantiers : Communication, formations, … Les trois organismes ont un message commun : le raisonnement des charges de mécanisation peut être un levier important pour une installation et pour la pérennisation des exploitations. Les moyens sont divers et variés : formations des exploitants, expertises, accompagnement, associations, Cuma, matériel en commun, appel à des prestataires de services…Chaque agriculteur peut trouver une solution adaptée à son organisation au quotidien.