Région Bourgogne-Franche-Comté / En avant-première d’une session budgétaire d’importance puisque l’assemblée plénière se réunit les 14 et 15 décembre pour en débattre, Marie-Guite Dufay a présenté le budget primitif 2018 et les grands axes de la stratégie régionale. Un budget « offensif » sur les compétences dédiées et « volontariste » pour le reste.