Journée régionale d’information sur les enjeux de l’antibiorésistance

Santé / Chaque année en France, 12 500 décès sont liés à une infection à bactérie résistante aux antibiotiques. L’émergence et la diffusion croissante de ces souches de bactéries constituent un problème majeur de santé publique, à l’échelle internationale. La remise en cause de l’efficacité des traitements contre les infections bactériennes chez l’homme et l’animal a conduit la France à adopter une feuille de route gouvernementale visant à diminuer la consommation d’antibiotiques de 25 % d’ici 2018.