Viande bovine à l’honneur

Viande bovine / Comme l’an passé, les éleveurs producteurs de viande bovine seront au centre du pôle agricole à la Sainte-Catherine. Elvea Franche-Comté et le syndicat charolais organisent en effet une exposition sous le grand chapiteau place Renet, avec concours d’animaux de boucherie à 11h.

L’événement avait été le clou de la foire l’an passé. On se souvient de l’appel du pied fait par le maire de Vesoul, il y a 2 ans, aux éleveurs de Haute-Saône. Il s’agissait de redonner une dynamique agricole à une foire certes populaire, mais dont les racines paysannes commençaient à dépérir. Le syndicat charolais avait répondu présent en 2016, et avait organisé avec Elvea une grande présentation d’animaux de boucherie.

32 bovins inscrits

Les deux partenaires renouvellent la prestation cette année. A l’heure où nous clôturons, 32 animaux sont inscrits pour le concours, contre une vingtaine l’an passé. Le chapiteau qui sera placé au bout de la place Renet, près du Théâtre Edwige Feuillère, va donc être samedi le centre de toutes les attentions, notamment le matin. Les races présentes seront principalement des Charolaises, mais les Parthenaises, Aubracs, Blondes d’Aquitaine et Blanc-Bleu Belge seront également représentées. Au total, le public pourra admirer 18 vaches, 12 génisses et 2 bœufs amenés par une douzaine d’élevages de Haute-Saône. A cause de la FCO, les éleveurs du Doubs ne pourront pas concourir cette année.

Vente aux enchères à 11h

Les juges choisis pour désigner les meilleurs animaux seront Guy Belot (ancien boucher), Bruno Mariotte (négociant), François Marchal (engraisseur) et Philippe Mazoyer (éleveur). A 11h aura lieu une vente aux enchères : dans chaque section, les 1ers et 2es seront vendus au plus offrant. Un prix spécial sera décerné par la Ville de Vesoul, à l’animal qui aura le plus marqué les juges par ses qualités bouchères. Toute la journée, Interbev BFC sera présent sous le chapiteau pour faire déguster de la viande bovine de qualité, et de proximité.

LD