Démonstration de toasteurs : des exemples concrets

PROTEAGINEUX / Deux journées Techniques « Les graines de protéagineux : un pas de plus vers l’autonomie ? Intérêts zootechniques ; Démonstration Toasteur et Témoignage Eleveur » sont organisées par un groupe de travail (organismes de conseil en élevage, chambres d’agricultures, CUMA Franche Comté, Interbio Franche Comté) en deux lieux différents sur la région : Port Sur Saône le 29/11 et Dannemarie sur Crète le 30/11. En amont de ces journées, nous vous proposons une série de trois articles techniques mensuels, sur la production, l’utilisation des protéagineux pour l’alimentation animale et le toasteur mobile. Voici le troisième article…