Des frelons asiatiques à Fouvent Saint Andoche !

Découverte stupéfiante faite la semaine dernière sur la commune de Fouvent Saint Andoche, un énorme nid de frelons asiatiques. Stéphanie Berthiot, agricultrice sur la commune en est encore toute retournée « le nid découvert à la cime des arbres sur un terrain privé était plus gros qu’une bouteille de gaz ». Durant cet été, beaucoup de monde a travaillé ou est passé à proximité de cet arbre, sans jamais prêter attention à cette présence intempestive et non désirée ! Des signes peu encourageants, laissaient à penser que cette espèce était présente sur la commune. En effet, une ruche complète a été décimée il y a quelques jours. De nombreuses abeilles ont été tuées et retrouvées dans le nid de frelon asiatique. Johan Sauer, gérant de la société guêpes-apens est intervenu sur le nid. Selon lui, il estime le nid à environ 1 500 individus. On est désormais sûr que le frelon asiatique est présent aux portes du département. A voir comment il va évoluer. Ceci n’est pas une bonne nouvelle pour les apiculteurs qui redoutent cette espèce nuisible.