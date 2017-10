Flora des Montants qualifiée pour le SIA 2018

La pouliche comtoise Flora des Montants appartenant au Gaec des Montants de Fouchecourt (70) remporte le concours national de race à Maîche vendredi 8 septembre dans sa catégorie « pouliche de 2 ans ». Après avoir été classée première à Jussey le 20 août dernier, Flora des Montants arrive en tête du podium devant 68 pouliches qui composaient sa catégorie. Cette consécration est très attendue des éleveurs puisqu’elle leur permet d’obtenir leur billet d’entrée au Salon International de l’Agriculture. Etienne Garret et son équipe devront faire le déplacement à Paris début 2018 pour tenter de remporter le Concours Général Agricole modèles et allures Trait Comtois et représenter l’élevage de chevaux comtois de Haute-Saône.