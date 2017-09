Bonboillon cœur de région

Festival des labours / Dynamiques et fiers de leur métier, les JA relèvent une nouvelle fois le défi de l’organisation du concours de labour. À Bonboillon les 2 et 3 septembre, ils seront responsables de l’organisation de la finale régionale, avec la rencontre des 8 départements de notre grande région.

Ce ne sont jamais les mêmes, les JA : leur mode d’élection, leurs mandats courts, leur organisation cantonale et la charge tournante de l’organisation du festival des labours provoque un renouvellement constant des visages et des équipes. Mais leur force est constante : celle du dynamisme d’une jeunesse agricole passionnée et disponible pour communiquer cette passion.

Les JA du Graylois à l’œuvre

Cette année, ce sont donc les JA du Graylois qui auront été à l’œuvre pour l’organisation de la finale régionale des labours à Bonboillon. La dernière organisation d’une finale départementale remonte à 2006 ; pour une grande régionale, il faut remonter à 1990, lorsque Montureux était village hôte. Mais 1990, c’est un peu loin pour la quinzaine de JA du Graylois qui sont à la manœuvre cette année : leur président, Germain Bilat, n’était pas né ! La valeur n’attendant pas plus le nombre des années que celui des FDL, les volontaires du Graylois ont passé l’été à préparer les 48 ha du site. Il a fallu notamment travailler à la piste de tractor-pulling, selon le cahier des charges très strict de la fédération française : fossé de sécurité, talus en bout de la piste de 150 m, bâches de protection…

Le vendredi avant le concours, les JA des autres cantons sont venus mettre la main à la pâte, et le jour J, Germain et son équipe compte sur « plus d’une centaine de bénévoles ». Jusqu’ici, tout a pu être fait avec les moyens du bord : le parking, la zone semée d’herbe pour les stands des OPA, les pistes de tractor-pulling et de moiss’batt cross, la zone réservée aux laboureurs… Samedi et dimanche, il faudra sans doute louer un rouleau compresseur et surtout s’adapter aux inévitables urgences de dernière minute, météo comprise. Bonne chance à tous !

LD