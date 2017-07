La “Tournée des Popotes” en Haute-Saône

Jeunes agriculteurs / Dans le cadre du programme régional FRSEA- JA « Tournée des Popotes », les JA de Haute-Saône ont organisé deux journées de promotion de l’agriculture et des produits locaux pour les classes de CM2 des écoles de Champlitte et de Vaivre-et-Montoille.

Le projet s’est articulé en deux étapes avec tout d’abord la présentation en classe par Etienne Vaconnet (responsable communication JA70) de l’agriculture et du métier d’agriculteur : les céréales, les animaux, le travail quotidien de l’agriculteur, la fabrication du lait et du fromage, etc.

La deuxième partie a été consacrée au côté « pratique » du programme avec la visite du Gaec Maillot à Pierrecourt le 16 juin et du Gaec des Deux Rivières à Villeparois le 22 juin. Visiter une ferme donne toujours une approche concrète de l’agriculture pour les enfants, puisqu’ils ont la possibilité de voir l’exploitation, sentir les odeurs et toucher les animaux !

Pour chaque élève, un petit livret personnalisé leur a été édité. Un petit goûter composé de lait et de fromage a été organisé à la suite de ces journées. Pour beaucoup d’enfants, la dégustation du lait frais a été une grande surprise positive ! Nous remercions les deux Gaec pour avoir pris le temps de nous ouvrir leur porte.

Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône