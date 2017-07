En selle pour le Tour de France !

Lors de la 6ème étape du Tour, Vesoul-Troyes, la FDSEA 70 va réaliser une fresque sur la commune de Combeaufontaine dans le cadre du concours national organisé par la FNSEA “Les agriculteurs aiment le tour”.

Vendredi matin, Emmanuel Aebischer a présenté à la presse le projet de fresque de la FDSEA.

L’affiche officielle a été dévoilée. On y retrouve bien évidemment les informations sur la fresque de la FDSEA. Mais également la buvette et le stand de restauration rapide que vont tenir les Jeunes Agriculteurs des 3 Cantons. Devant les journalistes, le président de la FDSEA a rappelé qu’il était essentiel pour un département comme la Haute-Saône d’accueillir le Tour de France… et qui plus est sur deux jours. Cela va permettre de mettre en lumière nos savoir faire et nos produits. “Je pense notamment au gruyère et à la cancoillotte” détaille Emmanuel Aebischer. “Par ailleurs, il est prévu que les journalistes évoquent le gruyère IGP lorsque la fresque de la FDSEA passera en direct à la télévision. Nous avons transmis à France Télévision une fiche récapitulative de ce que représente notre agriculture en Haute-Saône” ajoute le président de la FDSEA.

Pour l’édition 2017, le jury, réuni le 7 décembre 2016, a choisi comme thématique “la montre” en référence aux saisons qui rythment l’activité des agriculteurs mais aussi en référence au “contre-la-montre cycliste”. La réalisation devra faire référence au travail des agriculteurs. L’objectif est que les agriculteurs parlent d’eux. “La montre” permettra d’identifier l’opération alors que le thème laissera libre cours à l’imagination et la créativité des participants tout en mettant en avant les pratiques ou produits locaux. Voilà ce que le dit le cahier des charges. En Haute-Saône, cette thématique de la montre additionnée aux saisons “nous a mis sur la piste des 4 saisons de Vivaldi “. C’est pourquoi une immense clé de sol et sa portée seront dessinées dans la montre. Montre qui sera donc découpée en quatre parties. Une partie verte pour représenter la saison du printemps grâce à l’herbe de la prairie. Une partie jaune pour représenter la saison de l’été grâce à de la paille d’orge déchiquetée. Une partie marron pour représenter la saison de l’automne grâce à des écorces d’arbres. Et une partie blanche pour représenter la saison de l’hiver grâce à de la bâche blanche. Il y aura aussi des bracelets en bâche noire. Les aiguilles quant à elles seront en PVC de couleur rouge. Le slogan de la fresque sera en rapport avec le fil conducteur de la réalisation : “Les agriculteurs de Haute-Saône enchantent vos saisons !”. Le cahier des charges précise aussi que “Vue d’hélicoptère, les réalisations sont également davantage mises en valeur quand elles sont en mouvement. Aussi, le jury demande que le visuel produise un mouvement, de 10 secondes maximum et dans le sens de la course (ce qui optimisera la prise de vue de l’hélicoptère)”. Par conséquent, les aiguilles de la montre seront positionnées à l’heure exacte à laquelle les coureurs passeront devant la fresque. La grande aiguille sera poussée par les 12 chevaux comtois… une prouesse qui nous l’espérons sera bien visible depuis l’hélicoptère !