Continuité en région

CUMA Bourgogne Franche-Comté / La nouvelle fédération régionale Cuma Bourgogne Franche-Comté a été créée le 17 mars 2016 ; elle vient de tenir son assemblée générale le 18 mai dernier, sur le site des Cuma des 4 Chemins et des 4 Vallées à Roche et Raucourt en Haute-Saône.

Le rapport d’activité de cette première année a été organisé autour de trois thèmes : le contrat d’objectifs et de développement, le programme Dina Cuma, et la régionalisation Bourgogne-Franche-Comté.

Un « Contrat d’objectifs » signé avec la FNCuma

Le rapport d’activité de cette première année a été organisé autour de 3 thèmes : Le contrat d‘objectifs et de développement : cette structure prend le relais du Réseau Cuma Nord-Est pour mener des actions inter-régionales et la régionalisation des fédérations de proximité ; les actions sont identifiées et financées dans le cadre du contrat d’objectif signé avec la FNCuma ; les cotisations existantes et les dotations de la FNCuma, auparavant collectées par le Réseau Cuma Nord-Est, financent à 50/50 ce travail.

Les axes de travail inter-régionaux sont les suivants :

– Formation des directeurs de fédération

– Formation des élus

– Formation des salariés du réseau : 4 journées sont prévues au second semestre.

– Echanges de pratique visant à professionnaliser les méthodes d’intervention : trois réunions par domaine d’activité seront organisées en septembre (agro-équipement et références, communication et DINA, emploi et formation).

Dina Cuma : la moitié de l’enveloppe consommée

Le démarrage de Dina Cuma en 2016 a vu le dépôt de 23 demandes de conseil et 5 demandes financements de hangar, ce qui a consommé environ 90 000 €, sur une enveloppe initiale de 180 000 €. Malgré cette sous-consommation, et grâce à un travail en étroite collaboration avec la DRAAF, l’enveloppe 2017 est de 191 000 € ; toutes les Cuma qui ont un projet de hangar, une réflexion d’envergure à mener, ou qui s’interrogent sur les projets à conduire et la gouvernance de la structure, doivent saisir cette opportunité.

Régionalisation : les 3 FD dissoutes

La régionalisation Bourgogne Franche-Comté est enclenchée depuis 2016 et s’est traduite par une première étape. Le réseau Cuma Franche-Comté est devenu fédération de proximité au 1er janvier 2017 ; les 3 FD départementales ont été dissoutes en mars 2017. Après un séminaire conduit les 12 et 13 janvier derniers, le passage à la « grande région », par regroupement de réseau Cuma Franche-Comté avec fédération Cuma Bourgogne, est en bonne voie. Les ambitions sont affichées, le projet politique rédigé et 3 groupes de travail vont construire la gouvernance, les aspects juridiques et financiers, et la gestion des ressources humaines (missions, modalités de suivi des Cuma, actions prioritaires, compétences nécessaires).

Frédéric Faurois a rappelé dans son rapport d’orientation la date objectif du 1er janvier 2018 pour cette dernière étape de regroupement, date à laquelle Cuma Bourgogne Franche-Comté deviendra la fédération de proximité pour les 835 Cuma de la zone. Il a également rappelé un enjeu majeur à prendre en compte : compte tenu de la mise en place de la loi NOtre en 2017, le réseau Cuma devra présenter à l’automne un projet ambitieux et renouvelé aux conseils départementaux et au conseil régional.

P. Mondelet, CA 70