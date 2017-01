La finale régionale des labours 2017, en Haute-Saône !

Avec les jeunes agriculteurs / Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône ont l’honneur d’accueillir sur leur terre la finale régionale des labours 2017. Celle-ci se déroulera le 2 et 3 septembre 2017 à Bonboillon, dans le canton du Graylois.

Depuis la fusion des deux régions, la FRL est organisée une année sur deux en Franche-Comté. Le département de Haute-Saône a donc été retenu suite à la sélection de son dossier par l’échelon régional. C’est donc la région BFC, le département 70 et le canton du Graylois qui co-organiseront l’événement. « Les JA du canton du Graylois sont très fiers et plus que motivés ! Nous sommes prêts à donner à cette manifestation la grandeur qu’elle mérite ! » assure Germain Bilat, président du canton.