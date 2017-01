Soutien aux exploitations fragilisées par la crise

Crise agricole / Face aux importantes difficultés rencontrées par les exploitants agricoles dans le département, il ne faut pas hésiter à solliciter les différents acteurs impliqués dans l’aide aux exploitants fragilisés par la crise, structurés autour d’Agriconseil 70, des services de l’Etat et de la MSA.

Les différentes crises structurelles et conjoncturelles des dernières années ont fragilisé beaucoup d’exploitations de notre département. La Haute Saône dispose d’un dispositif d’accompagnement pour les exploitants pour ne laisser personne seul face à la crise. Il est ouvert à tous. Il s’inscrit dans la continuité des cellules d’urgence mises en place en 2015. Après contact avec l’exploitant agricole, Agriconseil 70 réalise le diagnostic initial (cette intervention est gratuite : le soutien est financé par le Conseil Départemental). L’association Agriconseil 70 accompagne depuis plus de 20 ans en Haute-Saône les agriculteurs fragilisés. En fonction des résultats de ce diagnostic initial, l’exploitant agricole pourra : – bénéficier d’un accompagnement socio-professionnel par la MSA. – bénéficier de la tenue d’une table ronde pour négocier des plans d’apurement ou des aménagements de remboursement avec les créanciers. – poursuivre, si l’exploitant le souhaite, avec un diagnostic plus technique financé à 70 % par la Région Bourgogne Franche Comté. Ce diagnostic sera réalisé par la Chambre d’agriculture, avec intervention de techniques spécialisés. L’objectif du dispositif est de détecter le plus tôt possible les difficultés afin de mettre en œuvre des solutions durables avec l’ensemble des partenaires de la structure. Face aux difficultés, ne restez pas seul.