Une culture exigeante qui vous le rend bien…

Journée « Osez les légumineuses » à Pazy / Ils étaient nombreux, techniciens, conseillers et exploitants, à avoir répondu à l’invitation de la Chambre d’agriculture pour la journée consacrée aux légumineuses. Un tour d’horizon complet, pour présenter les avantages et les contraintes d’une culture exigeante, mais qui peut contribuer sous certaines conditions, à rendre les systèmes d’exploitation plus résistants aux aléas. Extraits.