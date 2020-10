Agrilocal 70 : rencontre producteurs et acheteurs

Circuits courts / La dynamique des circuits alimentaires de proximité était à l’honneur lors du salon Agrilocal 70. Deux acheteurs et quatre fournisseurs y ont été récompensés pour leur engagement.

Les acheteurs et les fournisseurs de la plateforme Agrilocal 70 étaient conviés, le 7 octobre dernier, à un salon de rencontre suivi d’un marché de producteurs ouvert aux agents administratifs du département et de la Maison des agriculteurs. Au sein du gymnase de l’Espace 70, 25 producteurs locaux participant au dispositif ont proposé leurs produits à la dégustation et à la vente : des fruits, des légumes, du fromage, des yaourts, du miel, du pain, de la viande… L’occasion aussi pour les fournisseurs et les acheteurs de cette plate-forme internet de mise en relation de se rencontrer et d’échanger. Créé en 2014, Agrilocal est en effet un site web d’achat de produits locaux qui met directement en relation les acheteurs de la restauration collective (écoles, collèges, lycées, maisons de retraite, etc.) avec les fournisseurs locaux, dans un respect rigoureux des règles de la commande publique.

Les plus engagés récompensés

Point fort de cette journée de rencontre, la remise des trophées et des primes aux acheteurs et fournisseurs les plus engagés dans le dispositif (lire encadré). L’occasion pour les présidents de la Chambre d’agriculture et du Conseil départemental de réaffirmer leur soutien à ce réseau qui met en relation agriculteurs et entreprises locales pour fournir des repas de qualité, à base de produits frais et locaux, avec en arrière-plan tout un secteur économique et social qui fait vivre les territoires.

AC

Palmarès

En se basant sur le chiffre d’affaires 2019, cinq collèges se sont vus attribuer une prime de 1 000 € : Jussey, Villersexel, Melisey, Luxeuil-les-Bains et Saint-Loup-sur-Semouse.

Acheteurs récompensés :

» Prix du meilleur acheteur 2019 : collège Louis-Pasteur à Jussey (chiffre d’affaires Agrilocal 2019 de 19 700 € et 6,8 T. de produits commandés). Cet établissement a le meilleur ratio de commandes Agrilocal, ramené à son budget alimentation.

» Prix espoir 2018 : collège des Mille Etangs à Melisey (ratio de

commandes passé de 11,5 % en 2018 à 27 % en 2019).

» Prix espoir 2019 : collège André-Masson à Saint-Loup-sur-Semouse (présence fidèle à de multiples manifestations, foires et salons).

Fournisseurs récompensés :

» Prix fournisseur 2019, catégorie « produits laitiers » : Gaec Muhlematter à Mollans. 358 commandes, soit 7,9 tonnes de produits laitiers livrées en 2019 via Agrilocal.

» Prix fournisseur 2019, catégorie « viande » : abattoir de la Motte à Pusey.

» Prix fournisseur 2019, catégorie « fruits et légumes » : maraîcher Beeo Nonnotte à Meurcourt.

» Prix fournisseur 2019, catégorie « autres » : Gaec Château sous le bois à Saint-Bresson. A 600 mètres d’altitudes, cette exploitation en agriculture biologique répond régulièrement aux commandes de la plateforme et s’implique fortement dans les évènements Agrilocal. 128 commandes ont été livrées en 2019, soit 3 tonnes de produits laitiers, ce qui place le Gaec 1er fournisseur bio du département sur la plateforme.