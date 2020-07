Concours modèles et allures Trait Comtois

Chevaux de trait / Les concours locaux maintenus et ouverts aux juments non suitées et de travail.

Gray : mercredi 8 juillet

Rendez-vous Place des Tilleuls à Gray à 10h pour le début du concours.

Villersexel le samedi 25 Juillet

Comme à son habitude, le concours convivial de Villersexel aura lieu vers le PAN le samedi 25 juillet dès 9H15. Un repas est prévu le midi.

Réservation au 03.84.63.46.20.

Cemboing : dimanche 19 juillet

Le concours de Cemboing aura lieu cette année exceptionnellement sur la route de Raincourt. Les pouliches et juments de 3 ans suitées seront présentées le matin dès 9H15, les juments de 4 ans et plus l’après-midi (sous réserve du nombre de juments inscritent).

Les plateaux repas sont à réserver au 03.84.77.14.29 pour le repas du midi.

Concours départemental : 23 août à Jussey

Cette année, Cavale Comtoise n’aura pas lieu, cet évènement rassemblant diverses animations est reporté pour 2021. Mais les éleveurs seront tout de même présents à Jussey le dimanche 23 Août pour le concours départemental qualificatif pour la Finale Nationale de Maîche.

Catégories ouvertes

Pouliches d’un an et de 2 ans, pouliches de 3 ans et modèle 3 ans, juments de 3 ans suitée, juments de 4 à 8 ans suitées, juments de 9 à 18 ans suitées, juments non suitées, et juments de travail.

Inscription des juments sur le site www.equides-excellence.fr à partir du mercredi 1er juillet !