La Maison des agriculteurs s’organise face au déconfinement

Covid-19 / Le 11 mai prochain, date du déconfinement progressif, la maison des agriculteurs restera fermée au public. Seuls les visiteurs ayant rendez-vous pourront accéder au bâtiment, tout en respectant certaines mesures : port du masque obligatoire, sens de circulation…

Conformément aux annonces gouvernementales, l’objectif est de mettre en place un déconfinement progressif à partir du 11 mai, avec des conditions rigoureuses d’accès des visiteurs au bâtiment de la Maison des agriculteurs. L’attention la plus grande devra être portée au respect des règles de protection des salariés comme des visiteurs.

À ce titre, le syndic de la Maison des agriculteurs maintiendra celle-ci

fermée au public.

Les personnes ayant une problématique ne pouvant être gérée à distance et ne pouvant être reportée, devront prendre rendez-vous avec l’organisme concerné à compter du 12 mai.

Les portes du bâtiment seront fermées et l’accès sera réservé aux seules personnes ayant un rendez-vous. Tout déplacement à l’intérieur se fera accompagné par la personne avec qui vous avez rendez-vous et sous sa

responsabilité.

Le port du masque est obligatoire pour accéder au bâtiment, ainsi que dans tous les espaces communs.

Toute personne ne respectant pas cette règle se verra refuser l’accès.

La circulation se fera à sens unique dans le bâtiment pour les personnes extérieures (les gens rentrent par l’entrée livraison et sortent par l’autre extrémité de l’aile où ils sont : sortie via les escaliers débouchant au bout du parking pour le couloir B, côté loge concierge pour le couloir C et via l’escalier de secours pour le couloir A). Les portes des couloirs et des escaliers seront bloquées ouvertes afin que les gens ne touchent pas les poignées.

Toute réunion ou formation ne pourra excéder 10 personnes (intervenants compris).

Bien entendu il sera absolument impératif de respecter strictement les mesures individuelles de protection (masques, gestes barrières, distanciation…). L’usage de l’ascenseur sera interdit (sauf personne à mobilité réduite).

C’est au prix de ces mesures draconiennes que nous pourrons réussir notre déconfinement. L’ensemble des élus et des collaborateurs de la Maison des agriculteurs savent pouvoir compter sur la responsabilité de chacun et vous en remercient par avance.