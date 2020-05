Point sur les dates de télédéclaration PAC

La campagne de télédéclaration des aides surfaces PAC a commencé le 1er avril. Si la fin de la période de dépôt de demande d’aide a été reportée au 15 juin, le 15 mai est la date de référence concernant vos engagements (terres à disposition de l’exploitant, société créée, clause DPB signée).

La DDT vous incite à déposer votre demande d’aides avant le 15 mai, notamment si votre dossier ne comporte pas de changement majeur par rapport à l’année dernière. Cela permettra de démarrer l’instruction des dossiers et assurer le paiement de l’acompte. Il est rappelé que les demandes d’aides animales, Aide aux Bovins Allaitants (ABA), Aide aux Bovins Laitiers (ABL), Aide au veau sous la mère (VSLM) et veau bio sont à faire avant le 15 mai sur le site Télépac.

Une assistance téléphonique est disponible au 0 800 221 371. Ce serveur vocal est gratuit et fonctionne du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Il permet une assistance sur télépac et redirige vers la DDT si des questions réglementaires se posent.