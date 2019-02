Les concours Trait Comtois attirent les jeunes

AG des chevaux de trait / Samedi 2 février, les adhérents du Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Trait de Haute-Saône tenaient leur assemblée générale à la maison des agriculteurs de Vesoul.

Après plusieurs années de baisse d’effectifs, due en grande partie aux faibles revenus que dégageaient les juments comtoises sur les exploitations, depuis deux ans, la tendance s’inverse et les activités du syndicat sont de nouveaux en hausse. En 2018, 108 juments ont été présentées en concours du premier degré (Gray, Villersexel et Cemboing), soit 27 % de plus qu’en 2017, le président du Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Trait de Haute-Saône Jean Pierre Braichotte, se réjouit de cette hausse de fréquentation aux concours : « Cinq éleveurs de plus qu’en 2017 ont participé à nos concours locaux, dont plusieurs jeunes ! » Preuve que le cheval comtois a de l’avenir. Pour 2019, les dates sont désormais actées : le 10 juillet à Gray, le 20 juillet à Villersexel, le 28 juillet à Cemboing. La marque des étalons aura lieu le 24 septembre.

Cavale Comtoise en réflexion

Le concours départemental de Jussey aura bien lieu le dimanche 25 août mais une réflexion est en cours par rapport à l’organisation de Cavale Comtoise. Si les deux années passées, Cavale Comtoise avait lieu autour du 20 août, en 2019 il serait possible de décaler son organisation au 25 août et ainsi ne pas tomber en même temps que « Villers Autrefois ». Jussey Tourisme souhaite renouveler son organisation conjointement avec le syndicat et réfléchit d’ores et déjà à des animations différentes. Un contact a déjà été pris avec la ville de Jussey, partenaire indispensable dans la réalisation de cette journée. Le Comité Départemental de Tourisme Equestre qui réalise habituellement le concours d’attelage ne sera pas disponible à cette date. L’édition 2019 de Cavale Comtoise sera donc légèrement différente des autres éditions mais gardera son fil conducteur : mettre le Cheval de Trait Comtois à l’honneur.

Activités 2019

La promotion du cheval de Trait (comtois et ardennais) se fera par la participation d’éleveurs à différentes manifestations tout au long de l’année 2019 : le samedi 23 février à la foire de Grammont, le dimanche 31 mars au Carnaval de Vesoul, les 6 et 7 avril au Festival de l’Elevage de Vesoul, à la foire comtoise de Besançon les 1er et 2 juin, à la finale départementale de labours le dimanche 31 août et bien sûr à la Sainte Catherine de Vesoul.

Elina Goudeau entre au conseil d’administration

Comme le prévoient les statuts, un tiers du conseil d’administration a été

renouvelé lors de cette assemblée générale. Ainsi, Alain Parat, Philippe Gacon, Anne Laure-Gaumet et Cécile Martin sont renouvelés administrateurs pour un nouveau mandat de 3 ans. Elina Goudeau, jeune agricultrice et productrice de lait de jument à Tresilley rejoint le conseil d’administration.

Avant de clôturer cette assemblée, Jean Pierre Braichotte a remercié l’ensemble des éleveurs et des bénévoles qui participent aux activités du syndicat mais aussi les partenaires. Avant d’inviter les membres de l’assemblée à déguster le vin d’honneur, un accueil particulier a été réservé aux membres du bureau du Cheval Castillonais venus exceptionnellement dans le département ce jour-là pour sélectionner du côté de Champagney un cheval pour le salon de l’agriculture. Ils ont pu brièvement présenter leur race avant de participer au repas, échanger avec les éleveurs de Trait Comtois et même partager quelques chants traditionnels ariégeois.

EL