La liste FDSEA/JA largement en tête en Haute-Saône

Elections chambres d’Agriculture / Notre département fait l’un des meilleurs scores en France pour la participation. Les résultats provisoires donnent la liste FDSEA/JA largement gagnante à plus de 65%.

Si les résultats officiels pour le premier collège des élections chambre d’agriculture ne sont pas encore connus pour le département, la liste FDSEA/JA sortirait largement en tête d’après les premiers dépouillements.

La Haute-Saône bonne élève pour la participation

On connait déjà les chiffres de la participation. Sur ce plan, la Haute-Saône est de loin le meilleur élève de la grande région Bourgogne Franche-Comté. On dénombre en effet 1547 votes pour notre département (dont 35% de votes dématérialisés par internet), soit 58,7% de participation. Les autres départements sont loin derrière, avec 56.0% pour le Territoire de Belfort, 53,2% pour le Doubs, 47,5% pour le Jura. En Bourgogne, la participation est partout inférieure à 50% : 45.1% pour la Nièvre, 44,7% pour le Côte d’Or, 39,4% pour l’Yonne, et 38,5% pour la Saône et Loire. En moyenne nationale, la participation est en baisse de 9% environ, sur des chiffres provisoires (les deux tiers des résultats étant parvenus) encore à affiner.



Plus de 65% pour FDSEA/JA après dépouillement de la moitié des bulletins

Côté résultats, dans tous les départements de la région ayant dépouillé mercredi (partout sauf en Haute-Saône) les listes union FDSEA/JA remportent la majorité aux chambres départementales : 74,2% des suffrages exprimés dans le Territoire, 63,8% en Côte d’Or, 62,0% en Saône et Loire, 61,7% dans le Doubs, 60.8% dans l’Yonne, 57,2% dans la Nièvre, 54,2% dans le Jura.

Si les résultats officiels pour la Haute-Saône n’étaient pas encore connus à l’heure de mise sous presse, les premiers résultats issus du dépouillement en cours ce jeudi matin donnent la liste FDSEA/JA gagnante en Haute-Saône avec plus de 65% des suffrages exprimés (la moitié des bulletins ayant été

dépouillés). Des résultats donc stables par rapport à l’élection de 2013, voire en légère hausse si les résultats officiels viennent confirmer la tendance des premiers dépouillements.



LD