Sécheresse / La FRSEA et les Jeunes agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté ont alerté les collectivités locales (Région, Conseils départementaux) et l’État sur la sécheresse qui frappe notre région depuis plusieurs mois : l’été 2018 et l’un des plus chauds et des plus secs depuis 60 ans. Face à une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles.