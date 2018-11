Festiviande : La qualité avant tout !

Elevage allaitant : « Festiviande » organisé à Combeaufontaine les samedi 6 et dimanche 7 octobre a mis à l’honneur nombre d’élevage du département. Avec de nombreuses animations destinées au grand public, ces deux jours ont permis de mettre en avant la qualité de l’élevage charolais du département mais aussi de la viande produite.

18 élevages dont la moitié de Haute-Saône ont fait le déplacement ce week-end à la MFR de Combeaufontaine. Au total, 86 animaux présentés soit une vingtaine de plus que lors de la dernière édition en 2015, qui avait été troublée par la FCO la veille du concours rappelons-le. Les juges ont apprécié la qualité des animaux qui peuvent concourir à un niveau national selon eux.

Un repas très apprécié

Près de 500 personnes ont assisté au repas du dimanche midi et ont pu déguster des cuisses de bœuf charolais élevé en Haute-Saône.

De nombreuses animations

Le grand public n’a pas oublié pour cette journée, un marché du terroir entourait le grand ring de présentation. Un pôle enfant avec accès gratuit aux structures gonflable a été mis en place. Une dégustation et des informations sur la viande étaient distribuées par Interbev.

Mise en avant de la boucherie

Sous le grand chapiteau, les métiers de la filière étaient bien représentés. La MFR de Combeaufontaine présentait ses formations, les jeunes agriculteurs de Haute-Saône avaient mis en place un stand des métiers de l’Agriculture, et le reste du chapiteau était occupé par Interbev et le CFA de boucherie de Vesoul. Des apprentis du CFA ont réalisé des démonstrations de découpe afin de faire naître de nouvelles vocations.

Les Résultats

Veaux femelles Section 1 : Demongeot Julien avec Olympe

Section 2 : Demongeot Julien avec Osaka

Section 3 : Gaec Mougin avec Nichita

Section 4 : Gaec Mougin avec Nana

Section 5 : Gaec Michel avec Niska

Section 6 : Gaec Rolin avec Nymphe Veaux mâles

Section 7 : Demongeot Julien avec Orsay

Section 8 : Demongeot Julien avec Oscar

Section 9 : Langillier Eric avec Oscar

Section 10 : Gaec Rolin avec Nectar

Section 11 : Gaec Rolin Avec Neymar

Veaux Femelles sans corne : Earl du Haut de Cabar avec Nazareth

Femelles adultes Génisses 18 mois : Gaec Saint Laurent avec Marraine

Génisses 30 mois : Gaec Michel avec Légende

Vaches suitées : Demongeot Julien avec Faucille

Vaches non suitées : Gaec Mougin avec Libellule

Mâles adultes Taureaux 18 mois : Gaec Rolin avec Narrateur

Taureaux 30 mois : Demongeot Julien avec Magistral

Taureaux adultes : Earl Du Chemin Neuf avec Heracles

Prix Spéciaux Festiviande

Prix Génomorpho veaux femelles : Eric Langillier avec Ombrelle

Prix Génomorpho veaux mâles : Eric Langillier avec Oscar

Prix d’ensemble femelles : Gaec Thibault Roche

Prix de la famille et prix d’ensemble veaux femelles et mâles : Gaec Rolin

Prix Honneur Junior mâle : Julien Demongeot avec Magistral

Prix Honneur Junior femelle : Gaec Michel avec Légende

Prix Honneur Adulte mâle : Earl du Chemin Neuf avec Héracles.

Prix Honneur Adulte femme et Grand prix Festiviande : Gaec Mougin avec Libellule.

