Cavale Comtoise : Edition 2018, une nouvelle réussite

Dimanche 19 août, le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Trait de Haute-Saône en collaboration avec Jussey Tourisme, la ville de Jussey et le Comité Départemental de Tourisme Equestre, organisait la seconde édition de Cavale Comtoise : une journée dédiée au Cheval de Trait Comtois.

La seconde édition de Cavale Comtoise est une réussite. Rassemblés sur le Pré Jean Roche de Jussey, les éleveurs et participants ont accueilli un public nombreux. La parade attire les foules Contrairement à l’année passée, la parade a démarré sur le Pré Jean Roche de Jussey. Les visiteurs rassemblés dans les rues ont ainsi pu voir défilé la centaine de chevaux à partir de 11h. Les organisateurs avaient également changé le tracé pour plus de sécurité, les chevaux empruntaient la grande rue, faisaient demi-tour sur l’ancien champ de foire et redescendaient sur le pré Jean Roche pour le plus grand plaisir du public qui a donc pu profiter de deux passages de la parade. Les attelages et cavaliers du CDTE débutaient le cortège, suivi par le Centre Equestre de Jussey, les éleveurs de chevaux de trait, et l’attelage de la Famille Pujol.

Promotion des produits

Comme lors de tout évènement auquel le Syndicat participe, une dégustation de viande chevaline a été organisée. Très plébiscitée par les connaisseurs mais aussi par les curieux, cette dégustation s’inscrit dans la promotion du cheval comtois et de toute sa filière. Plusieurs kilos de viande de poulain comtois ont été dégustés. Deux producteurs de laits de juments étaient présents. Les Juments du Mont Poupet specialisé dans la fabrication de cosmétiques et de savons et La Comtoiserie, qui fabrique des produits laitiers et des glaces (voir encadré).

EL