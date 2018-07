Vivement dimanche !

Mondial en Russie / Après 1998 et 2006, les bleus seront de nouveau en finale de la coupe du monde ce 15 juillet…

A Aroz là où la FDSEA avait décidé d’implanter comme lors de l’Euro de foot de 2016 un écran géant l’ambiance était au rendez-vous. Dès 19h la seule et unique fan zone agricole de France se remplissait petit à petit. Des gens du village, des agriculteurs, des joueurs de clubs de foot locaux, des Vésuliens et même le préfet de Haute-Saône avaient répondu présent. Au total 500 personnes ont vibré ensemble et chantez la Marseillaise à l’unisson sous le hangar du Gaec Douhain Frères (Nicolas et Patrick). Hormis les médias locaux présents, TF1 et la chaîne en continu étaient présents pour relayer cette opération à leurs téléspectateurs. Preuve que cette initiative de la FDSEA et des JA marque par son originalité. Et oui on peut créer une fan zone dans un village de 150 âmes. Merci encore aux JA des cantons de Fresne-Scey pour l’intendance et au Gaec de leur accueil.

Et dimanche comment ça se passe ?

Ce dimanche la finale aura lieu à l’heure de la traite c’est-à-dire à 17h. La FDSEA a décidé de renouveler l’opération. La retransmission aura lieu chez le président des JA de Haute-Saône Gérald Pichot à Bouhans-les-Lure. La FDSEA et les JA de Noroy-Lure vous espèrent nombreux ce dimanche 15 juillet. Lendemain de fête nationale, la FDSEA réfléchit à des animations annexes à des surprises…