Une offre variétale qui se renouvelle

Orge d’Hiver / Les premiers résultats des essais variétés d’orges d’hiver, réalisés par ARVALIS – Institut du végétal, sont arrivés. Un regroupement de six essais de la grande zone brassicole Centre Est déjà disponible. Réalisés sur des argilo calcaires plus ou moins profonds pour quatre d’entre eux et sur des limons pour les deux autres, ces essais se caractérisent par un rendement moyen élevé, proche de 90 q/ha.