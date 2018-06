Trop d’eau pour le pâturage !

Météo de l’herbe du 12 juin 2018 / L’excès d’eau peut freiner la croissance en sols profonds ou peu drainant, mais surtout entraîner du salissement d’herbe et du piétinement, avec également la question des chemins d’accès à stabiliser… Le tournant simplifié à la parcelle grâce au temps de repos, lui laisse plus de temps pour « se refaire ». La croissance est plus ou moins active selon les secteurs, avec l’attente de pouvoir réaliser la fenaison pour disposer de repousses.