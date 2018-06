Made in Viande : le terrain, en direct et en toute transparence

Elevage viande / Familles, gourmets, scolaires… Petits et grands sont les bienvenus aux Rencontres MADE in VIANDE – 4è édition. Immersion, du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin 2018 ! Les hommes et les femmes de la filière élevage et viande ouvrent grand leurs portes. Tous se mobilisent une nouvelle fois pour partager leurs valeurs, leur quotidien et leur passion.

Partout en France, les éleveurs (vaches, veaux, moutons, chèvres, porcs, chevaux), commerçants en bestiaux, responsables et opérateurs d’abattage, acheteurs, logisticiens, grossistes, bouchers en grandes surfaces, artisans bouchers, charcutiers ou tripiers, cuisiniers… présentent leur métier, montrent leur implication en faveur de la qualité. Ensemble, depuis leur établissement, ils expliquent au public les réalités de la filière avec toute sa diversité, de savoir-faire et de saveurs. Le principe des Rencontres Made in Viande est simple : on aborde chaque sujet en toute transparence. Soins apportés aux animaux, pratiques d’élevage, tri des animaux, activités de transformation, commerce, traçabilité, hygiène, recherche et développement au service de la qualité, sécurité sanitaire, innovation, gastronomie, opportunités d’emploi… Les professionnels de la filière ont plus que jamais à cœur de répondre aux attentes sociétales, de se rapprocher toujours plus des citoyens, de continuer à établir avec eux une relation solide et durable.

Un rendez-vous convivial…

Les Rencontres Made in Viande, c’est aussi être au contact des animaux et des différentes espèces. On en apprend plus sur les étapes de production, du pré jusqu’aux assiettes. On comprend le rôle que chacun des professionnels joue dans l’alimentation et l’animation des territoires. On goûte à des produits, des traditions du terroir. On vit un moment mémorable en toute convivialité.

…et tourné vers le futur

Les Rencontres Made in Viande sont également consacrées aux sorties pédagogiques des établissements scolaires. Les professionnels passent ainsi du temps à transmettre aux élèves de primaire, collège, lycée et CFA le goût de leur travail et la passion qui les anime. Ils abordent parcours et conseils d’orientation, de quoi faire naître de nouvelles vocations ! Ils montrent ainsi leur métier tel qu’il est et tel qu’il évolue.

Nouveauté : ouverture de boucheries artisanales

Un rendez-vous au cœur de l’événement pour encore plus de convivialité́. Durant “24 h by Made in Viande”, les boucheries artisanales participantes proposent de nombreuses animations, des jeux et dégustations autour de leurs produits et spécialités ! Les artisans bouchers, charcutiers et tripiers revêtent leur tablier pour partager et commenter le parcours, la provenance et la qualité de leurs viandes et charcuteries. Rendez-vous gourmet, ils révélent leurs secrets de découpe, de préparation, de maturation et aussi leurs meilleures recettes. Exceptionnellement, les chefs bouchers ouvrent leur laboratoire. Ils montrent ainsi les aspects de leur métier : la façon de prévoir leur approvisionnement, les règles d’hygiène qu’ils appliquent, la manière de préparer leur produit, leurs vitrines, les rayons libre-service et leur savoir-faire en matière de découpe. En trois éditions seulement, les Rencontres Made in Viande sont devenues incontournables ! Plusieurs milliers de visiteurs y ont participé, en sont repartis avec des informations concrètes et un regard plus juste sur les métiers de la filière.