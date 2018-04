Perspectives et rétrospectives

72ème Congrès de la FNSEA / La première année de mandat a été active pour la nouvelle équipe dirigeante de la FNSEA. Elle a notamment été marquée par les travaux menés dans les deux chantiers des Etats Généraux de l’Alimentation. La FNSEA a donc profité de son congrès, qui s’est déroulé à Tours du 27 au 29 mars, pour présenter aux 1 000 congressistes les actions menées durant cette année et ses projets pour l’avenir.

“Nous avons du pain sur la planche mais nous ne renoncerons pas, nous continuerons à nous battre” a affirmé Jérôme Despey, secrétaire générale de la FNSEA, avant de présenter le rapport d’activité de la FNSEA lors du congrès de la FNSEA, qui s’est déroulé à Tours du 27 au 29 mars. La première année pour l’équipe dirigeante de la FNSEA, élue il y a un an au congrès de Brest. Le secrétaire général a rappelé que le contexte économique était pesant, avec des prévisions du chiffre d’affaires de la Ferme France, pour 2017, qui sont mauvaises, faisant suite à une baisse de 7 % entre 2015 et 2016. Cette première année a été marquée par de nombreux travaux, notamment en raison de la tenue des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA), dont le premier chantier était consacré à la répartition de valeur, un des thèmes de campagne de l’équipe élue l’an dernier. Serge Papin, Président Directeur Général de Système U, qui en dépit de l’attentat, survenu dans un magasin Super-U la semaine précédente, avait maintenu sa venue, estime que les EGA ont permis une prise de conscience intéressante qui part du consommateur. La loi alimentation, qui découle des travaux des EGA, sera présentée à l’assemblée nationale fin mai. Serge Papin rappelle qu’il n’y a aucune raison pour que les matières premières agricoles ne soient pas rémunérées au juste prix en France. Le projet de loi inclut notamment le relèvement du seuil de revente à perte (SRP) la limitation des promotions abusives, la lutte contre les prix abusivement bas et la prise en compte des coûts de production pour la construction des prix agricoles. Lors de son discours, le 29 mars, Stéphane Travert a annoncé que ce nouveau cadre devrait s’appliquer dès l’automne.

« Entre prédateurs et éleveurs : il faut choisir ! »

Aux distributeurs, qui « s’inquiètent » de ce projet, il a redit que la hausse du SRP, la fin des promotions abusives, va entraîner des hausses de marge et de chiffre d’affaires pour eux, « il n’y a aucune fatalité à ce que ces hausses se traduisent par une augmentation globale des prix pour le consommateur », insiste-t-il. Le deuxième chantier des EGA a aussi mobilisé le syndicat. Il a répondu aux attentes sociétales envers l’agriculture en proposant le contrat de solutions, avec plus de 35 organisations, afin de rassembler les initiatives qui permettent de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Mais les états généraux n’ont pas été la seule actualité à rythmer l’année syndicale. La prédation a aussi mobilisé les équipes du syndicat en région et à Paris. Pour manifester contre le plan loup une manifestation avait notamment été organisée devant Matignon en décembre. Ce plan ne satisfait en effet pas la FNSEA qui estime qu’il ne protège pas la ruralité et les éleveurs. Dans son discours de clôture, Christiane Lambert, a évoqué la volonté du gouvernement de réintroduire deux ourses dans les Pyrénées. Une initiative qui déplaît à la présidente de la FNSEA, « entre prédateurs et éleveurs il faut choisir », a-t-elle assuré, sous les applaudissements des congressistes.

ZDS : « des critères incompréhensibles »

Le dévoilement de la nouvelle carte des zones défavorisées simples (ZDS) a également fait réagir le monde agricole. Le président de l’UDSEA Indre et Loire, Dominique Malagu, estime que dans son département, cette nouvelle carte va avoir des conséquences importantes sur la viabilité des exploitations. Pour Christiane Lambert les critères d’exclusions et d’inclusions des zones sont incompréhensibles. « Je ne peux passer sous silence le « trou » de 853 millions d’euros de l’ICHN qui vous ont conduit à opérer un transfert supplémentaire du 1er au 2nd pilier », a-t-elle déclaré. Se voulant rassurant le ministre de l’agriculture s’est dit opposé à de nouveaux transferts. Les conditions climatiques et la lutte contre les aléas ont également été des sujets de préoccupation pour la FNSEA. Fin 2017, Omnibus a doté l’Europe d’une nouvelle palette d’outil pour permettre aux agriculteurs de se prémunir contre les aléas climatiques. Evoquant l’avenir de la politique agricole commune la présidente de la FNSEA estime qu’il est possible de repenser un projet agricole européen autour de trois axes : compétitivité, durabilité et résilience. Stéphane Travert a affirmé la volonté du gouvernement de préserver le budget de la PAC et de s’opposer au cofinancement des paiements directs. Durant les diverses interventions le numérique et le digital, la compétitivité, ont également été évoqués. Sur tous les sujets la FNSEA a présenté les actions menées mais surtout ses perspectives pour l’avenir, mettant ainsi en avant sa volonté d’être un syndicat en mouvement et porteur de solutions.