Les chevaux à l’honneur

Foire de Saint Loup / Samedi 24 et dimanche 25 mars, 8 races de chevaux étaient présentées lors de la Foire de Saint Loup.

A la demande du comité d’organisation de la Foire, Philippe et Jean Gacon du Gaec des Orcets à Melincourt ont organisé conjointement avec le Comité Départemental de Tourisme Équestre de Haute-Saone (CDTE 70), une présentation de chevaux. Une première qui pourrait être renouvelée. Six représentations ont eu lieu durant les deux journées, au cours desquelles 8 races étaient présentées : Cheval de Trait Ardennais, Cheval de Trait Comtois, Irish Cob, Franches-montagnes, Frison, Fjiord, Camarguais et Merens. Éleveurs ou passionnés, les participants ont détaillé au public les spécificités de chaque race. Plusieurs stands étaient également présents dans la cour du château réservée pour l’occasion à ce pôle équestre : maréchal ferrand, fabriquant de corde, sellier-bourellier et l’association « ralentir pour vivre ». L’élevage des Orcets ainsi que le CDTE présentaient également leurs activités au public venu nombreux.