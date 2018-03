Cinq animaux en vente à l’AG

Holstein / L’assemblée générale des éleveurs de Holstein se tiendra le 28 mars, le matin à Corravillers pour l’AG statutaire, l’après-midi au Gaec du Plateau. Une vente sera également organisée, avec notamment une jeune vêlée Red Holstein.

Les éleveurs de Prim’Holstein tiennent leur assemblée générale le 28 mars à Corravillers. L’après-midi, ils se rendront au Gaec du Plateau à Esmoulières où sera organisée une visite de la ferme. A cette occasion, seront mis en vente 5 animaux. « Une jeune vache vêlée Red Holstein, précise Denis Géhant, deux génisses gestantes de doses sexées, et deux très jeunes génisses. » La vente se fera sous pli cacheté au plus offrant, après mise à prix fixé. Ce sera aussi l’occasion de discuter du schéma de sélection choisi sur l’exploitation, notamment des efforts portés par les éleveurs sur les jambes (lié aux caillebotis en place) et la morphologie de leur troupeau (poids de carcasse).

Bien-être animal et projets locaux

La visite de la ferme sera aussi l’occasion d’évoquer plusieurs thèmes importants dans les exploitations : le bien-être animal d’une part (installation de logettes avec tapis), et d’autre part le travail avec des fournisseurs locaux. Un pari pas toujours évident qui a pourtant du sens dans le contexte de la répartition juste de la valeur ajoutée, récemment évoquée lors des États Généraux de l’Agriculture.

LD