La Foire ce samedi !

Voilà 516 ans que se tient la foire de Grammont. Sous un temps qui s’annonce des plus agréables, le cru 2018 ne devrait pas déroger à la tradition de bonne chère, de convivialité et de tradition rurales renouées. Le matériel agricole sera également bien présent.

Voilà déjà le dernier week-end de février, et avec lui les journées qui rallongent, les bourgeons qui débourrent, la terre qui se réchauffe à peine, les semis qui se préparent, les oiseaux qui se font réentendre, et évidemment, la foire de Grammont.

Nouveaux chapiteaux pour plus d’espace

Voilà deux années de foire de Grammont s’ouvrait sous le signe de la crise. Déjà en 2016, alors que démarrait le Salon de l’Agriculture, Grammont commençait avec sur l’organisation la menace de la FCO. En 2017 c’est la crise laitière qui rendait les éleveurs moroses. Malgré cela, preuve de la résilience de cette foire multicentenaire, les visiteurs sont venus en masse pour la première fête de l’année dans le département.

Le repas y est sans doute pour quelque chose : choucroute, traditionnellement, avec blanc-mirabelle et tartelettes pour un moment convivial. Une animation est prévue en fin d’après-midi dans des espaces renouvelés : « Nous aurons cette année des chapiteaux avec plus d’espace, plus éclairés. » 116 bénévoles pour un pays de 62 âmes ! De plus cette année, la foire se déroulera vraisemblablement sous un beau soleil hivernal. Une chance pour les 8 à 10 000 visiteurs qui tous les ans viennent flâner dans les rues, regarder les exposants de matériel (une vingtaine), déguster les produits du terroir (vins, charcuterie, pâtisseries) et les véritables gaufres de Grammont.

Les bénévoles qui organisent l’ensemble des festivités sous la responsabilité du comité sont bien mobilisés : « On compte cette année 116 bénévoles ! Pas mal pour un pays de 62 âmes ! » se réjouit Mme Boucard. Les enfants, et maintenant petits-enfants des habitants de Grammont, leurs amis aussi se mobilisent pour ce jour particulier. Ce ne sera pas de trop pour distribuer les 1200 choucroutes en pas loin de 3 services… Cor des Alpes, Chevaux Comtois mini-ferme, balades à poney, chiens de troupeau et démonstrations sur oies… La sortie familiale de ce samedi devrait plaire à toutes les générations.

LD